شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات محصول الكاكاو يرفع تصنيف كوت ديفوار الائتمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، التصنيف الائتماني، لدولة كوت ديفوار إلى درجة أقرب إلى الاستثمار بدعم من ارتفاع صادرات محصول أسعار الكاكاو .



وتعد دولة كوت ديفوار الواقعة فى غرب أفريقيا الأولى عالميا فى تصدير حبوب الكاكاو.



ووفق وكالة "بلومبيرج" رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف كوت ديفوار من (بى بى ـ ) إلى ( بى بي) بمستويين من مستوى الدرجة الاستثمارية المرغوبة، متساوية مع جمهورية الدومينيكان والبرازيل.



وأشارت "ستنادرد آند بورز" إلى النمو الاقتصادى القوى لكوت ديفوار وتقلص عجز الميزانية، مدعومة بإيرادات الصادرات.



وقالت: "نتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 3 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل وأن يتقلص العجز الخارجى بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو وارتفاع صادرات الهيدروكربون والتعدين".



ومن المتوقع أن يكون حصاد الكاكاو فى كوت ديفوار، أكبر منتج ومورد للكاكاو فى العالم، فى الفترة 2024-2025 أعلى بنسبة 10 % من التقديرات السابقة.