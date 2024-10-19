شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: أمن واستقرار المملكة فوق كل اعتبار ولن نسمح بأى تجاوز من أى جهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة لن تسمح بأى تجاوز على القانون والمؤسسات الوطنية أو استغلال الناس وعواطفها من قبل أى جهة كانت داخلية أو خارجية فى هذه المرحلة العصيبة والدقيقة لأهداف سياسية والمتاجرة بحياة الناس بالشعارات دون أدنى مسئولية، مشددا على أن الأردن دولة متماسكة بشعبها ومؤسساتها.



وقال حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء الأردنى اليوم السبت، إن التعبير عن الدعم والتضامن مع أهلنا وإخواننا فى فلسطين موقف كل الأردنيين بدون استثناء، لكن التحريض الذى يعرّض أمن الوطن وسلامة المواطن للخطر موضوع مختلف تماما، ولن نقبل ذلك بأى شكل من الأشكال ومن أى جهة كانت.



وشدد على أن أمن الأردن واستقراره وسلامة شعبه فوق كل اعتبار، وأن مصلحتنا الوطنية هى الأولوية الأولى التى لا يعلو عليها شيء إطلاقا، مضيفا "إن فى قوة هذا البلد ومنعته قوة لصمود أهلنا فى فلسطين".



وتابع حسان :" إننا لم ولن نكون مسرحا للفوضى والعبث، أو النيل من أمننا واستقرارنا ومنجزنا الوطنى الذى راكمناه بحكمة قيادتنا وحنكتها"، مضيفا " لن نكون ساحة للفتنة أو نقبل المغامرة بمستقبل هذا البلد، ولن نسمح لأى جهة كانت أن تستنسخ نماذج الفوضى والدمار التى حولنا إلى وطننا، لأننا نثق بشعبنا ونثق بوعيه ووطنيته وتماسكه وتمسّكه بثوابتنا الوطنية وبسيادة القانون وهذا أهم شيء بالنسبة لنا ".



وأشار إلى أن أحدا لم يقف كما وقف العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى شخصيا مع إخواننا فى فلسطين، ولم تقف دولة كما وقف الأردن فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وخلال كافة العقود الماضية.