شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: مقتل جنديين اثنين فى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم مقتل جنديين اثنين فى شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أفاد مسئول بوزارة الصحة فى غزة باندلاع حرائق فى مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32 جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة فى قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

وأوضح المسؤول فى صحة غزة أنهم لا يستطيعون إحصاء أعداد الشهداء فـ"الأرقام مفزعة وما نعلنه هو (عدد) من نتمكن من انتشالهم"، مؤكدا خروج المستشفيات الثلاثة فى الشمال عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال".