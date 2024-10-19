شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 4 شهداء و13 مصابا بغارة إسرائيلية على بلدة بعلول فى البقاع والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الصحة اللبنانية أعلنت عن 4 شهداء و13 مصابا بغارة إسرائيلية على بلدة بعلول في البقاع شرقي البلاد.

وأضافت القناة أن حزب الله يقول إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا بقذائف مدفعية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

