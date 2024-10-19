شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز العمل العربي الصحي وتوفير فرصة للحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أهمية تعزيز إطار العمل العربي الصحي المشترك، وتوفير فرصة للحوار البناء بين الكفاءات الصحية المهاجرة والمؤسسات الحكومية، بهدف تفعيل دور تلك الكفاءات في دعم وإصلاح القطاعات الصحية في الدول العربية.



جاء ذلك في تصريح للسفيرة هيفاء أبو غزالة خلال أعمال المؤتمر العربي الأول حول "دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية " الذي انطلقت أعماله اليوم /السبت/ وهو الأول من نوعه في الوطن العربي، تحت رعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية.



وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن المؤتمر يقام على مدار يومين، ويركز على دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية.



وأشارت إلى أن حفل الافتتاح تضمن كلمات مهمة من كل من: الدكتور فراس الهواري مندوب العاهل الأردني ووزير الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان (رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب)، والدكتور صالح الحسناوي وزير الصحة بجمهورية العراق (رئيس الدورة العادية لمجلس وزراء الصحة العرب)، والدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عادل عدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.



ولفتت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى أن المؤتمر ينظم بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية واتحاد الجامعات العربية.



وأبرزت أن الحضور اللافت لوزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء والنخبة المتميزة من الكفاءات التي تتبوأ مناصب رفيعة بالمهجر، والمنظمات العربية المتخصصة، والسلك الدبلوماسي العربي في الأردن ومنظمات الأمم المتحدة والعديد من ممثلي القطاع الصحي العام والخاص والجامعات ومراكز الأبحاث بالمملكة الأردنية يؤكد تضامن الجميع لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب لاسيما القرار الخاص بدور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم وتعزيز النظم الصحية، فضلا عن أهمية انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت.



وذكرت أن المؤتمر يتناول أهمية تقديم المقترحات وتحديد الأدوار والآليات للتعاطي مع هجرة العاملين الصحيين وتعزيز دور الكفاءات المهاجرة في دعم دولنا العربية.



كما ذكرت السفيرة أن المؤتمر يتناول عدة محاور هي بحث واقع وتحديات هجرة العاملين الصحيين في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية للاستفادة من خبرات الكفاءات الصحية المهاجرة لدعم القطاع الصحي العربي، إضافة إلى سبل تحريك الكفاءات الصحية المهاجرة لدعم التدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتطوير الخدمات ونظم الرعاية، ودعم البحث العلمي.



وأشارت السفيرة هيفاء إلى أنه تم تسليم درع جامعة الدول العربية لمندوب الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الدكتور فراس الهواري وزير الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية تقديرا وعرفانا لرعاية العاهل الأردني الكريمة لأعمال المؤتمر.