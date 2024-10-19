شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار إسرائيلى عاجل لسكان الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

وجه جيش العدو الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً إلى سكان الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في حارة حريك بالإخلاء الفورى، لاستعداده لشن غارات على المنطقة .

ومن جهة ثانية، أصدر الجيش اللبناني أوامر إخلاء لعدد من قرى وبلدات الجنوب اللبنانى و أمرهم بإخلاء منازلهم بشكل عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال استهداف المساجد فى لبنان، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة مجدل سلم التابعة لقضاء "مرجعيون" جنوبي لبنان، وهذه ليست المرة الأولى فقد سبقها تعرض ثلاثة مساجد في الجنوب لنيران إسرائيلية، مما أدى إلى تدميرها جزئيًا أو كليًا، حيث دمر مئذنة "مسجد كفر تبنيت" وتعرض لأضرار أخرى لبعض الأضرار جسيمة.

إضافة لاستهداف مسجدًا في بلدة الضهيرة وقد فجرته القوات الإسرائيلية، ويقع المسجد على بعد 200 متر من الحدود الجنوبية ، إضافة إلى تضرر مسجد آخر في مدينة النبطية، عندما استهدفت طائرات إسرائيلية سوق المدينة عدة مرات.

واستهدف الاحتلال مسجد بلدة يارون التابعة لقضاء "بنت جبيل" محافظة النبطية جنوبى لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.