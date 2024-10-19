شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة الجيش الإسرائيلى: المسيرة المنفجرة بقيساريا من نفس طراز المستهدفة لقاعدة "جولانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن المسيرة التي انفجرت في قيساريا واستهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من نفس طراز المسيرة التي استهدفت قاعدة تدريب وحدة "جولاني" في بنيامينا، حنوبي حيفا الأسبوع الماضى ويصعب اعتراض هذا النوع من المسيرات.

وكان الهجوم على قاعدة التدريب الأحد الماضى قد أدى غلى إصابة 53 جنودى فى الجيش الإسرائيلى و5 قتلى.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه عقب استهداف منزل نتنياهو فى "قيساريا"، تمّ وضع جميع وزراء حكومته في حالة تأهب، كما انتشرت قوات الأمن الإسرائيلي حول منزل نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، بعد استهدافه بيته بمسيرة.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أن مسيرة أُطلقت باتجاه مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.