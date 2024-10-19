شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على جباليا والاحتلال يحرق مخيمات النازحين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال عددا من المنازل في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن المستشفيات الثلاثة في الشمال خرجت عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى اندلاع حرائق في مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال عددا من المنازل في جباليا البلد.

وللمرة الثالثة خلال أسبوع، تقصف مدفعية الاحتلال مدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، ما أدى إلى نشوب حريق داخلها، وسط مناشدات لإنقاذ من يتوجد بداخلها.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

وتطلق الطائرات المسيرة وآليات الاحتلال النار بشكل مكثف، وسط قصف مدفعي متواصل، تزامن مع تحركات للآليات بمخيم جباليا، ومحيطه، الذي يتعرض لعمليات نسف، وتدمير، وإحراق المباني السكنية، باستخدام البراميل المتفجرة والروبوتات المفخخة.

وناشدت عشرات العائلات طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذها من تحت أنقاض منازلها المدمرة، وأخرى من النيران المشتعلة جراء قصف الاحتلال العنيف والمكثف.