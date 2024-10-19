شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا عن اغتيال السنوار: قُتل بوحشية على يد النظام الصهيونى الهمجى والان مع تفاصيل الخبر

نعت ماليزيا، زعيم حركة حماس يحيى السنوار، الذى قتل في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك بقطاع غزة.

وكتب أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا على صفحته الرسمية بموقع إكس: "تنعي ماليزيا المناضل والمدافع عن الشعب الفلسطيني الشهيد يحيى السنوار الذي قُتل بوحشية على يد النظام الصهيوني الهمجي".

وأضاف: مرة أخرى فشل المجتمع الدولي في وقف القتال وضمان الحفاظ على السلام والعدالة، مما أدى إلى تفاقم حالة الصراع".

وتابع:" لذلك، تصر ماليزيا على أن المجتمع الدولي يجب أن يعارض الهمجية الإسرائيلية، وأن المذبحة المستمرة ضد الفلسطينيين يجب أن تتوقف على الفور".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة في اغتيال يحيى السنوار، حيث قال إن "أبو إبراهيم" "قُتل بعد أن أطلقت دبابة إسرائيلية النار على منزل في تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن القوات اكتشفت حركة مشبوهة في الطابق العلوي من مبنى فقصفته دبابة ومسحت مسيّرة منطقة الهجوم، وتعرف الجنود على وجه السنوار بين الأنقاض".

وأكد مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الذى تلقى تهنئات من بعض الدول بينها أمريكا ورئيسها جو بايدن، بمقتل السنوار.