شكرا لقرائتكم خبر عن حرب لبنان.. جيش الاحتلال يدمر مسجد بلدة مجدل سلم بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال استهداف المساجد فى لبنان، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مسجد بلدة مجدل سلم التابعة لقضاء "مرجعيون" جنوبي لبنان، وهذه ليست المرة الأولى فقد سبقها تعرض ثلاثة مساجد في الجنوب لنيران إسرائيلية، مما أدى إلى تدميرها جزئيًا أو كليًا، حيث دمر مئذنة "مسجد كفر تبنيت" وتعرض لأضرار أخرى لبعض الأضرار جسيمة.

إضافة لاستهداف مسجدًا في بلدة الضهيرة وقد فجرته القوات الإسرائيلية، ويقع المسجد على بعد 200 متر من الحدود الجنوبية ، إضافة إلى تضرر مسجد آخر في مدينة النبطية، عندما استهدفت طائرات إسرائيلية سوق المدينة عدة مرات.

واستهدف الاحتلال مسجد بلدة يارون التابعة لقضاء "بنت جبيل" محافظة النبطية جنوبى لبنان، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي صفد البطيخ وبرعشيت في قضاء بنت جبيل، ويتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد من دبابة ميركافا يستهدف الاحياء السكنية لبلدة عيتا الشعب، تترافق مع رمايات من الأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاهها.