شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقطع خدمات الإنترنت بشكل كامل عن شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ظهر اليوم السبت، انقطاع كامل لخدمات الانترنت في محافظة شمال قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل.

وأفادت الشركة في تصريح لـ"وفا"، بأن الانقطاعات شملت أغلب مناطق شمال غزة، حيث سبق ذلك انقطاعات متفرقة، قبل أن يُفصل بالكامل، لافتا الى أن طواقمها تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع، أو مناطق واسعة منه، جراء القصف المكثف الذي طال البنية التحتية لشبكة الاتصالات، أو نتيجة نفاد الوقود.

وسبق لشركة "بالتل" أن أعلنت عن استشهاد عدد من موظفيها أثناء عملهم على إعادة الاتصالات للمواطنين في القطاع.