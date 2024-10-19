شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من خامنئى على اغتيال السنوار: رمز للمقاومة التى لن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، أن حركة حماس "حية وستبقى حية" رغم اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية.

وقال خامنئي في بيان "لا ريب في أن فقده مؤلم لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما" مع فقدان شخصيات بارزة.

ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل، وجعلت من دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

وأضاف خامنئي أن يحيى السنوار "كان رمزا بارزا للمقاومة" ضد إسرائيل.

وكانت حركة فتح قد نعت رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يحيى السنوار، وأكدت الحركة أن سياسة القتل والإرهاب التى تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدى فى كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه المشروعة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى إصابة أحد الجنود بجراح خطرة برصاص يحيى السنوار ومرافقيه قبل عملية اغتياله، مشيرة إلى أن السنوار ألقى فى آخر لحظاته قنبلتين على القوة المهاجمة قبل توجيه نيران الدبابات نحوه.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلى نقلاعن قائد الكتيبة المشتبكة مع السنوار أنه ألقى قنابل يدوية قبل وبعد إصابته بذراعه.