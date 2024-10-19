شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "لبنان الشمالي": استقبلنا 115 ألف نازح حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ لبنان الشمالي (محافظة الشمال) القاضي رمزي نهرا، اليوم /السبت/ أن أعداد النازحين إلى الشمال اللبناني بلغ حتى الآن نحو 115 ألف نازح، مشيرا إلى أن منطقة الشمال تضم 130 مركزا لإيواء النازحين.



وقال المحافظ ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ "إننا استقبلنا أعدادا كبيرة من النازحين لأن منطقة شمال لبنان آمنة نسبيا"، مضيفا أنه "يتم بحث مع الجهات المعنية اللبنانية استحداث مراكز إيواء جديدة حال اتسع العدوان الإسرائيلي أو حدوث موجات نزوح جديدة".



وأعرب المسؤول اللبناني عن تقديره البالغ لكل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدات لتخفيف معاناة الشعب اللبناني.