شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى استهداف إسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان السبت، إن قوات الاحتلال تستهدف مدخل مختبر مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع مصابين إثر القصف.

ويأتي استهداف إسرائيل لمستشفى كمال عدوان وسط استهداف إسرائيلي أوسع للمرافق الصحية في قطاع غزة.

يذكر أنه في بداية الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة عام 2023، فرض الاحتلال حصارا على مستشفى الشهيد كمال عدوان وهو مستشفى حكومي عام يقع في بيت لاهيا في قطاع غزة، ويعد أحد أكبر المستشفيات في القطاع، وتبلغ القدرة السريرية الإجمالية له على 94 سرير تقريباً.