شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: مسيرة قيساريا أصابت مبنى بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المسيرة حلقت مسافة 70 كيلومترا من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر.

وفي وقت سابق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات.

وأكدت حصول أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة مسيرة.

بدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مكتب رئاسة الحكومة يرفض الإفصاح عن مكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقت انفجار المسيرة في قيساريا المحتلة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق نهاريا وعكا وطبريا، مشيرةً إلى أن مسيّرةً تسللت من لبنان نحو هضبة الجولان المحتل

وأفاد متحدث باسم جيش الاحتلال بأن ثلاث طائرات بدون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، قادمة من لبنان.

وقال إنه تم اعتراض مسيرتين اثنتين، فيما أصابت الثالثة مبنى في قيسارية، دون وقوع إصابات.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر تحليق ما يعتقد أنها إحدى المسيرات الثلاث بجوار طائرة هليكوبتر إسرائيلية.

ووصباح اليوم اخترقت 3 مسيرات اطلقت من لبنان اجواء تل أبيب، تم اعتراض اثنين منها فيما تمكنت الثالثة من إصابة مبني بالمنطقة.