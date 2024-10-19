شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى على المستشفى الأندونيسى شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح السبت المستشفى الأندونيسى فى شمال قطاع غزة لتهدم أجزاء من المشفى حسب ما نشرت وسائل إعلامية مختلفة.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة التى تشنها على شمال القطاع الذى يتعرض لحصار يمنع الغذاء والمساعدات عن 400 ألف مدنى فلسطينى رفضوا ترك ديارهم ومنازلهم والهروب نحو الجنوب.

وكان بيان لوزارة الصحة الفلسطينية قد نشر أن المدنيين فى شمال القطاع بدأوا يتساقطون من الجوع والعطش، فى حين تستمر قوات الاحتلال فى قتل واستهداف الناجونالعزل منهم بكل أنواع الأسلحة مثل المسيرات والمقاتلات والدبابات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أعداد ضحايا القصف الإسرائيلى على مخيم جباليا الجمعة ارتفع إلى 33 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.