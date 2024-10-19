شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قادمة من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اعترض هدفا جويا "مشبوها" خلال اقترابه من جهة سوريا.

وقال الجيش في بيان: "قبل مدة قصيرة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها يقترب من جهة سوريا قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد المرصد السوري أن الطائرة المسيّرة أطلقتها ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من إيران، وقد عبرت الأراضي السورية قادمة من العراق.