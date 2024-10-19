الجزائر.. تسجيل 19 حالة تسمم غذائى من بينها حالة حرجة غربى البلاد

القاهرة - سامية سيد - شهدت ولاية وهران غرب الجزائر الجمعة 19 حالة تسمم من بينها حالة حرجة، ووفاة طفل (6 سنوات) فيما تدخلت فرق الحماية المدنية بدائرة بئر الجير لإسعاف ونقل المرضى للمستشفيات.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن "حصيلة التسمم الغذائي بحي الياسمين 1، ببلدية ودائرة بئر الجير، ولاية وهران، ارتفعت إلى 19 حالة من بينها حالة حرجة".

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية "تدخلت الوحدات عند الساعة الثانية والنصف ظهرا على مستوى حي الياسمين 1، من أجل إسعاف ونقل 12 شخصا يعانون من آلام في البطن وحالات تقيؤ".وأوضحت الصحيفة أن "المصابين 9 نساء و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 76 سنة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان، فيما تم تحويلهم إلى أقرب مستشفى بالمنطقة".

وأشارت إلى أنه "عقب إجلاء المصابين إلى المستشفى توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات".