شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام يمنية: غارات أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين، الجمعة، إن القوات الأمريكية - البريطانية شنت غارتين على الحديدة غرب اليمن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة "سبأ" أن طيران القصف الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين مديرية منطقة رأس عيسى.

وشن الطيران الأمريكي البريطاني فجر الخميس 3 موجات من الغارات على العاصمة صنعاء كما شن سلسلة غارات شرق مدينة صعدة.

كما استهدف يوم الثلاثاء بـ 4 غارات مديرية اللحية بمحافظ الحديدة غرب البلاد، بالإضافة إلى غارتين يوم الاثنين على مديرية الصليف غربي محافظة الحديدة.

وأفاد أنصار الله في اليمن أن التحالف الأمريكي البريطاني يواصل عدوانه على اليمن دعما لإسرائيل في محاولة منه لثني اليمن عن إسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة منذ أكثر من عام.

وتوعد الحوثيون بتصعيد عسكري مؤلم ضد إسرائيل على خلفية مقتل رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار.

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".

وهدد البيان بأن "اليمن وقواته ماض في التصعيد العسكري وإيلام إسرائيل حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان".

وتشن حركة "أنصار الله" منذ نوفمبر 2023 هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.