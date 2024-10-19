شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يتهم شقيقين سودانيين قادا هجمات إلكترونية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم في الولايات المتحدة تقديم لائحة اتهام ضد شقيقين سودانيين قادا هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد إسرائيل بما في ذلك يوم عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

ووجه القضاء الأمريكي للشقيقين أحمد صلاح يوسف عمر (22 عاما) وعلاء صلاح يوسف عمر (27 عاما) تهمة "التآمر لتدمير أجهزة كمبيوتر محمية" كما وجهت لأحمد صلاح ثلاث تهم مختلفة في هذا الشأن.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الهجمات الإلكترونية التي قام بها الاثنان ضد أهداف في إسرائيل بدأت حتى قبل بدء الحرب.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الشقيقين اللذين قادا المجموعة الإلكترونية المعروفة باسم "أنونيموس السودان" ضربا أنظمة إنذار مختلفة يوم 7 أكتوبر بما في ذلك تطبيق "اللون الأحمر". بالإضافة إلى ذلك وفق الصحيفة، قاما بمحاولة لتدمير نظام "القبة الحديدية"، وأن الهجوم السيبراني نفسه استمر لمدة يومين تقريبا.

وخلال الهجوم السيبراني على نظام القبة الحديدية اخترق 16 صاروخا الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

ومن بين أمور أخرى، كانت هناك أيضا هجمات ضد المحكمة العليا.

وفي عام 2023 أيضا، نفذت الجماعة التي يقودها الشقيقان هجوما على عدة جامعات في إسرائيل.