شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الكويتى يدعو قوات الجيش للمحافظة على أعلى درجات الجاهزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن طيار بندر المزين، خلال جولة تفقدية، شملت عددا من المعسكرات والمواقع العسكرية، إلى المحافظة على أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية.



وأعرب رئيس الأركان - فى بيان لهيئة الأركان - عن أمله بدوام التوفيق والسداد بتنفيذ المهام الموكلة لهم؛ للحفاظ على أمن وسلامة الوطن، كما استمع إلى إيجاز من أمار الأطقم والخفارات المناوبة عن بيان طبيعة الواجبات المناطة وآلية سير العمل والجاهزية.



من جانب أخر، أعلن الجيش الكويتى أن القوة البحرية ستنفذ تفجيرا بحريا تدريبيا /الأحد/ حتى يوم /الخميس/ المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، مشيرة إلى أن التفجير التدريبى سيتم إجراؤه فى ميدان الرماية البحرى المشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحرى شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.