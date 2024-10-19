شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثى تعلن استهداف سفينة ميجالوبولس بالمسيرات فى بحر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة الحوثى اليمنية اليوم الجمعة، إنها استهدفت سفينة (ميجالوبوليس) فى بحر العرب بعدد من الطائرات المُسيرة، لكنها لم تذكر تاريخ الواقعة، بحسب "رويترز".

وتصاعد التوتر جنوبى البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "الحوثيين" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو مُتجهة إليها أو قادمة منها؛ ردًا على الحرب الدائرة فى قطاع غزة.

وعلى أثر ما سبق، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، تنفيذ هجوم واسع على مدن يمنية عدة، واستهداف مواقع تابعة للحوثيين، ردًا على الهجمات المُتكررة على السفن التجارية فى البحر الأحمر.