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سماع دوى 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سمع دوى 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 67 شخصاً، 5 منهم فى حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، إثر انفجار طائرة دون طيار قرب بنيامينا فى منطقة حيفا.

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو خلال تفقده للواء الجولاني: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان حتى في بيروت".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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