شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه سمع دوى 4 انفجارات فى منطقة خليج حيفا.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة 67 شخصاً، 5 منهم فى حالة خطيرة و14 في حالة متوسطة، إثر انفجار طائرة دون طيار قرب بنيامينا فى منطقة حيفا.

بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو خلال تفقده للواء الجولاني: "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في كل أنحاء لبنان حتى في بيروت".