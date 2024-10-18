شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن استشهاد قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان برفقة يحيى السنوار والان مع تفاصيل الخبر

نعت حركة حماس، قائد كتيبة تل السلطان، محمود حمدان " أبو يوسف" الذى استشهد في الاشتباكات التى اغتيل فيها زعيم الحركة يحيى السنوار.

وأكد خليل الحية القيادي في حركة حماس، أن إعادة الأسرى إلى إسرائيل لن يتم إلا بوقف العدوان على القطاع، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.

وأضاف الحية في كلمة تلفزيونية له الجمعة: "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وأعلن خليل الحية، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.

وقال: "بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنور، كان السنوار استمرارا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين".