شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنشىء صندوقا لإغاثة ودعم المتضررين فى لبنان وقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الباكستانية إنشاء صندوق إغاثة لدعم الفلسطينيين واللبنانيين العزل المتضررين من الهجمات الإسرائيلية، وناشدت المواطنين، خاصة الأثرياء منهم، التبرع بسخاء لهذا الصندوق.



وذكر راديو باكستان اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن أنه مع اقتراب موسم الشتاء، تعتزم بلاده إرسال المزيد من الخيام والبطانيات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، إلى جانب شحنات الطعام والأدوية.



وأصدر رئيس الوزراء الباكستاني، تعليماته للدبلوماسيين الباكستانيين في الدول المجاورة لفلسطين ولبنان بالعمل على ضمان تسليم شحنات المساعدات للمعوزين في أسرع وقت ممكن.