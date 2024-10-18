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4 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء إلى 42500 شهيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 04:20 م

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,500  شهيد و99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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