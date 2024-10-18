شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء إلى 42500 شهيد والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,500 شهيد و99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.