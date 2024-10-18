شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد عن اغتيال يحيى السنوار: يزيد المقاومة قوة وصلابة وعزيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندىالجمعة، 18 أكتوبر 2024 03:34 م
علقت كتائب عز الدين القسام، عن اغتيال يحيى السنوار "أبو إبراهيم" قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، قائلة: "استشهاد القائد السنوار سيزيد المقاومة في فلسطين والمنطقة قوة وصلابة وعزيمة"، وفق بيان صدر عنها الجمعة.
وأعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.
وقال الحية في كلمة تليفزيونية له الجمعة: بكل معاني الكبرياء تنعي حركة حماس، القائد يحيى السنوار".
وأكد القيادي في حركة حماس، أن إعادة الأسرى إلى إسرائيل لن يتم إلا بوقف العدوان على القطاع، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.
وأضاف الحية في الكلمة: "حماس ماضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".
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