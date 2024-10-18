شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد عن اغتيال يحيى السنوار: يزيد المقاومة قوة وصلابة وعزيمة والان مع تفاصيل الخبر

علقت كتائب عز الدين القسام، عن اغتيال يحيى السنوار "أبو إبراهيم" قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، قائلة: "استشهاد القائد السنوار سيزيد المقاومة في فلسطين والمنطقة قوة وصلابة وعزيمة"، وفق بيان صدر عنها الجمعة.

وأعلن خليل الحية، القيادي بحركة حماس، رسميا اغتيال زعيم الحركة يحيى السنوار في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.