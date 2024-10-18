شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يجند لواء احتياط إضافيا فى القطاع الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجنيد لواء احتياطي إضافي في القطاع الشمالي وفقاً لتقييم الوضع.

وبعد إعلان اغتيال يحيى السنوار، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملياته العسكرية في قطاع غزة المحاصر، وأعلن عن التحاق لواء جفعاتي بالفرقة 162 في إطار توسيع العملية العسكرية في جباليا شمال القطاع.

وتحاصر الفرقة 162 المدرعة مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، منذ أسابيع كجزء من العمليات البرية المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.