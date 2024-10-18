شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلى يزعم تهريب ذخيرة من الأردن إلى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر وجود تهريب ذخائر عبر حدود المملكة إلى الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية الجمعة.

وأدعي ساعر وجود عمليات تهريب للذخيرة عبر الحدود الأردنية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، وذلك بعدما قالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة إصابات وقعت في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطلاق نار وقع في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وقال متحدث جيش الاحتلال في بيان: "إن قوات جيش الدفاع رصدت قبل قليل عدد من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الاسرائيلي جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها، والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".

ومن جهة أخرى، قال ساعر أنه بعد القضاء على رئيس حركة حماس يحيى السنوار يجب تركيز الجهود على موضوع الأسرى المحتجزين.