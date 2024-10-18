شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى ينفى اجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية".

وبين المصدر أن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي يتابع التطورات، مؤكداً ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن عدة إصابات وقعت في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطلاق نار وقع في مستوطنة "نيئوت هكيكار" جنوب البحر الميت قرب الحدود مع الأردن.

وقال متحدث جيش الاحتلال في بيان: "إن قوات جيش الدفاع رصدت قبل قليل عدد من المخربين الذين اجتازوا من الأردن نحو الأراضي الاسرائيلي جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها، والقوات تقوم بتمشيط المنطقة".