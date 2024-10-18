انطلاقة واعدة مع مواهب العرب في "Arabs Got Talent"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: مشتركون يحملون أحلامهم ويتوجهون إلى الرياض لتقديم عروضهم الاستثنائية على مسرح برنامج يجمع المواهب العربية المميزة من مختلف أنحاء العالم، في الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT" الذي يُعرض على MBC1 و"MBC العراق".

فقد انطلقت الحلقة الأولى من مرحلة تجارب الأداء، بوصول مقدمة البرنامج ريا أبي راشد إلى الاستديو، وقد أشارت إلى أن الوقوف على مسرح البرنامج يمثل فرصة من العمر ومسؤولية كبيرة بالنسبة للمواهب، لافتة إلى الجهود التي يبذلها كل مشترك واهتمامه بأدق التفاصيل لتقديم عرضه، سعياً لاجتياز المراحل والوصول إلى النهائيات حيث سيحظى الفائز في المرحلة النهائية بمبلغ 250 ألف ريال سعودي وسيارة نيسان بتفايندر (Nissan Pathfinder).

بعد ذلك، وصلت لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القصبي، نجوى كرم، وباسم يوسف. وكشف ناصر أن أحد أحلامه كان أن يرى برنامجاً مماثلاً يصور في قلب الرياض، وأعربت نجوى عن شوقها وعشقها الكبير للبرنامج الذي غاب عن الشاشة نحو خمس سنوات، بينما أبدى باسم سعادته واعتزازه بأن يكون جزء من تجربة قادرة على تغيير حياة الناس.

البداية مع تميم الحارثي من السعودية

البداية، كانت مع تميم الحارثي من السعودية الذي قدم عرضاً مسرحياً يعتمد على كلام البطن، حيث قام بتغيير صوته في حوار بينه وبين ببغاء ورقية. وقد أثنت اللجنة على أدائه ومنحته 3 نعم.

تبعه مصطفى بلال من الجزائر، الذي روى أنه حينما أصيب بالعمى لمدة عام كامل، تفهم ما يشعر به من يحرمون من إحدى الحواس، إلى أن حصل على قرنية من شخص لا يعرفه وعاد إليه نظره، لافتاً إلى أنني "أستطيع أن اشعر وأن أكون أكثر حرية عما كنت عليه قبل أن أفقد بصري". واستخدم مصطفى ورقة غير شكلها وحجمها مراراً وروى من خلالها قصة عميقة بأداء ملفت أعجب اللجنة وخرج بـ 3 نعم.

ومن لبنان واليونان، قدم الثنائي إليفيريا وكارلوس عرضاً هوائياً خطراً، فكانا معلقين في الهواء، وحصلا على 3 نعم. ومن مصر وروسيا قدم فريق UDI Dance عرضاً أبهر اللجنة، كما دفع ناصر إلى الضغط على البازر الذهبي، وقد وصفت نجوى ما قدماه بالعرض العالمي، الذي يحمل كل شيء من دمعة وفرحة وحرية واجتهاد وجهاد وصراع، معتبرة أن مثل هذا البرنامج خلق لأشخاص مثلهم. وكشف باسم أنه منذ دخولهم كان يترقب عرضاً جميلاً وقد صدق حدسه.

في مجال آخر، شدّد بعض المشتركين على أهمية الدعم والتشجيع الذي يحصلون عليه من العائلة والأصدقاء من أجل تنمية مواهبهم وصقلها. وهذا ما حصل مع ابنة التسع سنوات نيللي من مصر، التي قدمت عرضاً أظهرت فيه ليونة وتحكماً كبيراً بعضلات جسدها، وحصدت 3 نعم.

ومن عروض الشارع، قدمت العائلية المغربية "Cirus Family"، المؤلفة من رجل وامرأة وأبنائهما الثلاثة عرضاً مميزاً، دفع نجوى إلى أن تتوجه إلى السيدة بالقول "أنتِ قدوة هذه العائلة وسندها"، ووصفها باسم بالمثال للإرادة والتحدي وتذليل الصعوبات، وأبدى ناصر إعجابه بعرضهم المشوق، وحصلت العائلة على 3 نعم.

أما أحمد شوشان من تونس، فقال أنه فشل كثيراً في حياته، قرّر التغلب على الصعاب، وقد قدم مجموعة من أصوات الأشياء والحيوانات بفمه، قبل أن ينضم باسم وناصر إلى المسرح للمشاركة في عرضه، وإعطائه عمقاً وجمالية، ومنحوه 3 نعم. وكان فريق Bartigerzz آخر من قدم عرضه على المسرح في الحلقة الأولى من تجارب الأداء، وهو فريق يتألف من 4 شبان من الجزائر وفرنسا، أحدهم نبيل الذي سبق له المشاركة في الموسم الرابع من البرنامج، وتأهل يومها إلى نصف النهائيات. وقد حصل الفريق على 3 نعم.

ويستمر المشتركون في تقديم عروضهم في الأسبوع المقبل، ضمن الحلقة الثانية من تجارب الأداء، فمن هي المواهب التي ستكون ملفتة ومن منهم سيحصل على البازر الذهبي من نجوى وباسم؟

الجدير ذكره، أن حلقات الموسم السابع من "ARABS GOT TALENT"، تعرض على شاهد بعد عرضها على الشاشة.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC1 و"MBC مصر"، و"MBC العراق"، كل أربعاء في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على MBC5، كل أربعاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الرباط.