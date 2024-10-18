شكرا لقرائتكم خبر عن إن بى سى: مطاردة السنوار كانت بمساعدة الاستخبارات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن القوات الإسرائيلية عثرت بالصدفة على السنوار أثناء دورية روتينية.

وكشف المسؤولون أن مطاردة السنوار استمرت عاما بما في ذلك المساعدة من الاستخبارات الأمريكية. وأضافوا أن حماس لا يزال لديها آلاف المسلحين على الأرض وستركز على تعزيز قدراتها المستنفدة.

كما أكد أوليفيي كاديك نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن مؤتمر فرنسا بشأن الوضع في لبنان في غاية الأهمية لمواجهة الأزمة اللبنانية، ونؤكد ضرورة وقف التصعيد في لبنان، ووقف أعمال القتل، وتطبيق الحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى طلبهم عقد المؤتمر الفرنسي لدعوة المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الإغاثة الطارئة لدعم الشعب اللبناني.

وأضاف نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنهم يتعاونون مع شركائهم والأمم المتحدة لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية التي تعد المحرك الوحيد في جميع الاتجاهات لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وتابع: "لدينا 1100 جندي فرنسي بقوات يونيفيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونطالب باحترامها وعدم التعدي عليها، والعدوان الإسرائيلي على قوات يونيفيل في جنوب لبنان يعد انتهاكا واضحا لقرارات المجتمع الدولي، يجب وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من أجل تيسير المفاوضات الرامية لتهدئة التصعيد.