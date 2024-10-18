شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استدعاء القائم بأعمال سفير إيران على خلفية تصريحات رئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والاستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 . وطلب الرئيس ميقاتي من وزير الخارجية ابلاغ القائم بالاعمال الايراني الموقف اللبناني في هذا الصدد.وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى.

أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، استغرابا من حديث رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بأن طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وفق بيان للحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتى، نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان،علما بأننا كنا أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان مؤخراً بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وتابع: أن موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لأن السعي لفرض وصايات جديدة مرفوض بكل الاعتبارات الوطنية.

وصدر القرار 1701 عام 2006 عن مجلس الأمن، خلال حرب تموز أو حرب لبنان الثانية، بين حزب الله وإسرائيل، وقد مكن دخول هذا القرار حيز التنفيذ من وقف الأعمال القتالية بين الجانبين لفترات طويلة، ويسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.