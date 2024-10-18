شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: مصانعنا تمتلك مواد أولية لإنتاج الدواء تكفى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن بلاده تمتلك مخزونا من الأدوية المستوردة، لعلاج الأمراض المزمنة يكفي من 4 إلى 5 أشهر.

وأضاف الأبيض في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة، أن المصانع اللبنانية تمتلك مواد أولية لإنتاج الدواء تكفي لأربعة أشهر، وهناك مصانع أخرى تصل مدة تأمين مخزون الدواء بها إلى 8 أشهر، مشيرا إلى وجود كمية كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة يتم إرسالها كمساعدات للنازحين وتوزيعها مجانا على المرضى، وهذه الأدوية تساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي للدواء في حالة حدوت أي تطورات بالأوضاع.

وفيما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية، أكد وزير الصحة اللبناني، أن بلاده تمتلك مخزونا كافيا ولا داع للقلق، مبينا أن عدد مرضى الأمراض السرطانية الذين يحصلون على الدواء من وزارة الصحة اللبنانية لا يتعدى العشرة آلاف مريض.

وأوضح أن بعض الشركات سلمت الصحة اللبنانية مخزونا يكفي 6 أشهر لبعض أدوية الأمراض السرطانية، وهناك أدوية أخرى تكفي شهرين فقط، حيث تعمل الصحة اللبنانية في هذا الصدد لرفع المخزون من هذه الأنواع ليصل إلى نفس المدة.

ولفت إلى أنه تم توزيع مليون 600 ألف علبة دواء خلال الأسبوعين الماضيين على 233 مركز رعاية أولية، لخدمة 788 مركز إيواء، وذلك لعلاج الأمراض الحادة والمزمنة، بالإضافة إلى توزيع 500 ألف علبة دواء من منظمة الصحة العالمية على النازحين.

وقال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، إن بلاده لديها خطة للتعامل مع النازحين من خلال المراكز المتنقلة لتفقد مراكز الإيواء، فضلا عن وجود برنامج الترصد الوبائي الذي وفر 6 مختبرات متنقلة للفحص السريع للكشف عن وباء الكوليرا.

وأضاف أن وزارة الصحة اللبنانية لديها مخزون كاف من الأمصال حيث تمتلك 3 مصانع لإنتاج الأمصال، بالإضافة إلى وصول كميات كبيرة من الأمصال من المساعدات الخارجية، وشدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتأمين إمدادات المياه النظيفة لجميع المواطنين بعد ظهور حالة إصابة بالكوليرا في مراكز الإيواء، بسبب اكتظاظ النازحين ونقص المرافق الصحية بها.

وأشار إلي أن لبنان طالبت بمنحة بعدة ملايين من الدولارات من الخارج لدعم برامج وزارة الصحة اللبنانية، للترصد الوبائي والمختبر المركزي، وتم قبول الطلب بشكل مبدئي ما يسهم بدوره في دعم وتقوية الأمن الصحي في لبنان.