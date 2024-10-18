شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشدد اجراءاته القمعية بالبلدة القديمة ومداخل الخليل بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، من إجراءاتها القمعية فى حارات البلدة القديمة من مدينة الخليل وعلى مداخل المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت من اجراءاتها القمعية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، والحواجز المؤدية إلى الحرم الابراهيمي الشريف، ومنعت التجول في حارات جابر، والسلايمة، وواد الحصين، مع بدء تجمع المستعمرين بجوار الحرم الابراهيمى، كما شددت من اجراءاتها في منطقة تل الرميدة وسط الخليل، وشارع الشهداء.

كما شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها على مداخل بلدات ومخيمات ومدينة الخليل وبلدة اذنا حيث جرى اقتحامها وإعادة إغلاق مدخلها بالبوابة الحديدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة قلقيلية، واعتقلت الشابين مقداد الحوتري، وساجد جبريل، بعد أن داهمت منزليهما، وفق مصادر محلية.