شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 2 من منفذى عملية البحر الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل اثنين ممن وصفهم بـ"المخربين" الذين عبروا من الأردن نحو جنوب البحر الميت، في إشارة إلى منفذي عملية إطلاق النار التي جرح فيها جنديان إسرائيليان.

وقال الجيش الإسرائيلي "دفعنا بتعزيزات لمكان الحادث، ونقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مسلح ثالث يبدو أنه لاذ بالفرار".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسلحين عبروا الحدود من الأردن سيرا على الأقدام.