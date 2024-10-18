شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة اللبنانى: تم فتح 1096 مركزا لاستقبال النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ وإدارة الكوارث فى لبنان، الدكتور ناصر ياسين، إن الوزارة عرضت آليات المساعدة التى تصل عبر المحافظين والاجتماعات مفتوحة، والاثنين المقبل سيتم عرض الورقة التى ستقدمها الحكومة اللبنانية فى مؤتمر باريس ، مضيفاً : لقد بحثنا فى موضوع المياه ونظافتها وتأمينها وكيفية دعم مؤسسات المياه وكذلك دعم مراكز إيواء النازحين ، وأشار إلى أنه تم فتح 1096 مركزاً لاستقبال النازحين منها 900 مركز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، فيما تستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 190882 نازحاً (44121عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.

وتقوم كافة الأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الإيواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن هناك 96 غارة جوية خلال 24 ساعة تم تنفيذها على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10246 اعتداء.

ومن جهة فمنذ 23 سبتمبر حتى الآن قد سجل الأمن العام عبور 333893 مواطناً سورياً و 132074 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.