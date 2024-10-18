شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: قلقون من انتشار الكوليرا فى مراكز إيواء النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، إن الحصول على لقاح الكوليرا أليس من السهل ونحاول توفيره ، مؤكدا أن لبنان في الدرجة الأعلى من الجاهزية في حال ازاد عدد الإصابات، مبديا قلقه من انتشار المرض في مراكز إيواء النازحين.

وأكد أنه تم عزل أول حالة رُصدت للكوليرا وتتلقى العلاج اللازم لها وهى من منطقة "عكار " في الشمال اللبناني .

وأشار الأبيض إلى أن مخزون أدوية الأمراض المزمنة يكفي لمدة نحو 5 أشهر، وقال: "لدينا مخزون كاف من الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية ولا يوجد داعٍ للقلق".

وقال: لقد حصلنا على منحة من شأنها أن تحسن الأمن الصحى في لبنان، وإسرائيل تنتهك القانون الدولى ومعاهدات جنيف وتستهدف الطواقم الطبية بشكل مباشر وممنهج.