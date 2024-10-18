شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالأونروا يدين قصف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان نائب مدير شئون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سام روز القصف الجوى الإسرائيلى الذى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال روز - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الجمعة، إن القصف أسفر عن استشهاد 28 شخصا في منطقة يوجد بها سيدات وأطفال يبحثون عن مأوى، مشيرا إلى أنه يجب على إسرائيل بذل المزيد من الجهود من أجل حماية المدنيين لعدم وجود مكان يتوجهون إليه.

وأضاف أن هذا يعد حادث واحدا من ضمن سلسلة حوادث تستهدف المدارس التابعة للأونروا، مطالبا بإجراء تحقيقات مستقلة للوقوف على أسباب وملابسات هذا القصف الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أمس الخميس "مدرسة أبو حسين" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.