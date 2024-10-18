شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود: من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير اغتيال السنوار على المساعدات فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منسقة الطوارئ فى منظمة أطباء بلا حدود فى غزة سالى ستيفنسون، إنه من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يحيى السنوار على الجهود الإنسانية فى القطاع.

وأضافت ستيفنسون - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الجمعة، أن المنظمة اعتقدت في بادىء الأمر أنها ستظل في قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الوضع تحول إلى حالة طوارئ مزمنة غير متوقعة.

وأشارت ستيفنسون إلى أن النظام الصحي أصبح متهالكا واحتياجات المواطنين متزايدة، موضحة أن أي تعاف سيستغرق وقتا، إلا أن تأثير اغتيال السنوار لم يظهر بعد.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت إسرائيل يوم الأحد الماضي مهلة مدتها شهر، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وإلا فإنها قد تعاني من قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.