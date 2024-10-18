شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: لدينا مخزون من أدوية الأمراض المزمنة يكفى لـ 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أكد فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، أن لديهم مخزون من أدوية الأمراض المزمنة يكفي لمدة نحو 5 أشهر، وقال في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لدينا مخزون كاف من الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية ولا يوجد داعي للقلق".

وقبل ذلك، قال وزير الصحة اللبنانى فراس الأبيض، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولى ومعاهدات جنيف وتستهدف الطواقم الطبية بشكل مباشر وممنهج.

وأشار الأبيض - في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) عربية أمس الخميس، إلى خروج 13 مستشفى عن العمل، فضلا عن استشهاد أكثر من 150 شخصا من العاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى استهداف 100 مركز طبي و130 سيارة إسعاف.