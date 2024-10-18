شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوى فى رأس الناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة "تحسبا لتسلل مسيرة من لبنان".

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه تمكن من قتل قائد منطقة الطيبة في حزب الله اللبناني، محمد حسين رمال، خلال غارة جوية في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "رمال" كان مسؤولاً عن التخطيط وتنفيذ العديد من الأنشطة ضد إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن خمسة ضباط وجنود من وحدة الاستطلاع بالقوات الخاصة في كتيبة جولاني قتلوا في معركة شرسة في قرية بجنوب لبنان.