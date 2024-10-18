شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد منطقة الطيبة فى حزب الله بغارة على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه تمكن من قتل قائد منطقة الطيبة في حزب الله اللبناني، محمد حسين رمال، خلال غارة جوية في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "رمال" كان مسؤولاً عن التخطيط وتنفيذ العديد من الأنشطة ضد إسرائيل"، بحسب تعبيره.