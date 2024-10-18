شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 5 من القوات الخاصة بكتيبة جولاني في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، أن خمسة ضباط وجنود من وحدة الاستطلاع بالقوات الخاصة في كتيبة جولاني قتلوا في معركة شرسة في قرية بجنوب لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القتلى هم: الميجور أفيك باخار، 24 عاما، قائد سرية والكابتن إيلاد سيمان توف، 23 عاما، قائد فصيلة، وستاف سيرجنت إلياشيف إيتان ويدار، 22 عاما، قائد زمرة، والاستاف سيرجنت يعقوب هليل، 21 عاما، والاستاف سيرجنت يهودا درور ياحالوم، 21 عاما.