شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون قرية جالود جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون اليوم/ الخميس/ قرية جالود جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - " إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بالحجارة من الجهة الشرقية للقرية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.