'عالم الجواهر' ينطلق لأول مرة في الرياض الشهر المقبل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: يستعد عشاق الفخامة والأناقة في المملكة العربية السعودية لاستقبال حدث فريد من نوعه مع النسخة الأولى من معرض "عالم الجواهر"، الذي سيقام في العاصمة الرياض من 3 إلى 6 نوفمبر القادم في فندق وريزيدنس هيلتون الرياض.



يعد المعرض فرصة نادرة للزوار لاستكشاف أروع إبداعات مجموعة واسعة من العلامات التجارية الشهيرة والمصممين المستقلين من حول العالم.



يضم المعرض مجموعة استثنائية من الساعات والمجوهرات، حيث يوفر منصة تجمع بين أرقى المجوهرات في العالم وهواة جمع الساعات والمجوهرات المتميزين، والمتخصصين في هذا القطاع، ورواد الموضة في المنطقة.



سيتم عرض أعمال ستين دارًا مرموقة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك إيطاليا، هونغ كونغ، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ودول الخليج العربي. ستتضمن المعروضات قطعًا فريدة من نوعها تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، وستتاح للبيع الفوري لضمان تجربة تسوق سلسة للزوار.



من المتوقع أن يصبح "عالم الجواهر" حدثًا سنويًا، يقام خلال موسم الرياض، المهرجان العالمي الذي يستمر لستة أشهر ويهدف إلى تحويل العاصمة إلى وجهة ترفيهية وثقافية عالمية. ومع تزامنه مع موسم الزفاف، يعتبر المعرض تجسيدًا لنمو صناعة السلع الفاخرة في المملكة والارتفاع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي.



يدعو معرض "عالم الجواهر" الجمهور لزيارته في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، ويوفر تسجيل مسبق عبر موقع الحدث. سيكون هذا الحدث برعاية "لوسيد موتورز" و"أمريكان اكسبرس"، وسيقدم خدمات تقييم ومصادقة مجانية في الموقع من قبل خبراء مجوهرات وعلماء أحجار كريمة معترف بهم دوليًا.