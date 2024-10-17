سلطنة عمان: تعاملنا مع حادث أمني لطائرة قادمة من الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مسقط: أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية الأربعاء عن التعامل مع حادث أمني على متن طائرة إحدى شركات الطيران الأجنبية المتجهة من الرياض إلى بومباي وعلى متنها 192 مسافرا والتي هبطت اضطراريًا في مطار مسقط الدولي أثناء عبورها أجواء سلطنة عمان وأكدت سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة.

حيث قالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان رسمي "تعاملت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باحترافية تامة مع بلاغ حادث أمني على متن طائرة إحدى شركات الطيران الأجنبية المتجهة من الرياض إلى بومباي وعلى متنها (192) مسافر من بينهم طاقم الطائرة). والتي هبطت اضطراريًا في مطار مسقط الدولي أثناء عبورها أجواء سلطنة عُمان".

وأضافت هيئة الطيران المدني العمانية "وقامت فرق الطوارئ والجهات المعنية بالاستجابة بشكل كامل للحادثة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.. وتؤكد هيئة الطيران المدني على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة، وعلى عدم وجود أي تهديد حقيقي داخل الطائرة.. وتثمن الهيئة جهود فرق الاستجابة من الشركاء الاستراتيجيين في التعامل الاحترافي مع البلاغ، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في مختلف مراحل الاستجابة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه".