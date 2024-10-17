شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء في قصف مدرسة تؤوي نازحين بغزة إلى 22 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف اليوم الخميس، مدرسة للأونروا تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 22 شهيدًا وعشرات الإصابات بينهم حالات حرجة، وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين شرق حي الزيتون جنوب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.

