شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم رفع علم إسرائيل على بلدة عيتا الشعب اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الجيش رفع العلم الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان بعد السيطرة عليها.

وهذه ليست المرة الاولى، فقد ادعت هيئة البث الإسرائيلية، فى وقت سابق، سيطرة الجيش على بلدة مارون الراس جنوبي لبنان ورفع العلم أيضا بها.

كما زعمت إسرائيل، اليوم الخميس، قيامها بقتل قائد كتيبة بحزب الله في بنت جبيل وعشرات المقاتلين في جنوب لبنان، بغارات جوية، وإن غارة جوية قتلت حسين محمد عواضة، قائد كتيبة بحزب الله في بنت جبيل، وأوضح أن عواضة كان مسؤولا عن عمليات إطلاق قذائف من عدة قرى في منطقة بنت جبيل نحو الأراضي الإسرائيلية".