شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون)، ضمن الجهود المستمرة التى تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية، وأنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر، في بيان اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل كفاءة وحزم وتسخير جميع الإمكانات لمنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.